محمد بن راشد يتفقد سير العمل في مطار دبي الدولي

المصدر: وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سير العمل في مختلف مرافق مطار دبي الدولي وأطمأن سموه على راحة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم وصولهم من وإلى المطار.

و زار سموه ظهر اليوم المطار يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.. مبتدئا سموه جولته في المبنى "3" حيث توقف عند " كاونترات " طيران الإمارات وشاهد الإجراءات الخاصة بوزن أمتعة المسافرين والتأكد من تذاكر السفر وصلاحيتها وكل الأمور المتصلة بتوفير سفر آمن وسلس للمسافرين دون إبطاء أو تأخير بعيدا عن الإجراءات المعقدة التي قد تسبب في تأخير المسافرين عن موعد إقلاع رحلته إلى الجهة المغادرة إليها.

واستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في أروقة ومرافق " كونكورس B " حيث مغادرة المسافرين في معظمهم وانتقل سموه إلى" كونكورس A " مستقلا القطار الداخلي الخاص بنقل الركاب إلى" كونكورس A " لمسافة 700 متر بين " أ و ب " ويضم المبنى " أ " نحو عشرين بوابة لمغادرة المسافرين وثمانية وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات العملاقة فيما يضم المبنى " ب" ستا وعشرين بوابة وسبعة وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات .