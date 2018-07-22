محمد بن راشد يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة جلوي بن عبدالعزيز

المصدر: البيان الالكتروني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

