شرطة دبي تكرم أول صينية قدمت معاملة في المركز الذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي في شرطة دبي، السيدة ليو تبينغ، أول صينية قدمت معاملة ذكية في مركز الشرطة الذكي الأول على مستوى المنطقة والعالم في منطقة "السيتي ووك"، وذلك في إطار الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي –الصيني، ومنحتها تذكرة طيران مفتوحة الوجهة.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي أن التكريم جاء تزامناً مع الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي –الصيني، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن السيدة ليو تبينغ كانت أول فرد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة يقدم معاملة في مركز الشرطة الذكي، وذلك في شهر سبتمبر الماضي دون أي تدخل بشري.

وتقدمت السيدة بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مفاجأتها بهذا التكريم بسبب استخدامها للخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي، مؤكدةً أن خطوة التكريم أسعدتها، وهي خطوة تشجع على استخدام الخدمات الذكية من قبل أفراد المجتمع.

وحول تجربتها في استخدام خدمات مركز الشرطة الذكي، قالت السيدة ليو تبينغ، أنها علمت بوجود مركز شرطة في منطقة السيتي ووك، فتوجهت إليه لتقديم معاملة لكن عند دخولها إليه فوجئت بشكله الحديث الذي يغاير شكل مراكز الشرطة التقليدية، ولم تكن تصدق أنها تتواجد فعلاً في مركز شرطة.

وأكدت أنها فوجئت بالمستوى الاستثنائي للخدمات الذكية المتوفرة والسهلة في تقديم معاملتها إلى جانب قيامها بالتحدث إلى ضابط الشرطة المناوب من خلال "الفيديو كونفرنس"، مشيرة إلى أن مدة تقديمها للمعاملة لم يتجاوز الدقيقتين فقط.

والجدير ذكره أن مركز شرطة دبي الذكي يوفرها لأفراد الجمهور الخدمات على مدار 24 ساعة في اليوم، وعددها 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، وإصدار شهادات وتصاريح، بالإضافة إلى خدمات مجتمعية مختلفة كما يوفر وسائل ترفيهية لإسعاد المتعاملين.

ويمكن لأفراد الجمهور فتح بلاغ جنائي عبر مركز الشرطة الذكي والتواصل المباشر بالفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل حول التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته.

ويقدم مركز الشرطة الذكي خدمة نظام المعثورات، وهي من الأمور التي يحتاجها الجمهور بشكل مستمر، وبدلاً من التوجه إلى مركز الشرطة التقليدي، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسليم معثورات، على العميل أن يقصد مركز الشرطة الذكي، ويحدد الخدمة ويضع الأغراض التي عثر عليها في صندوق مخصص لذلك، ليتم إدراجها في نظام على مستوى المراكز، حتى تعود إلى صاحبها.

ويضم مركز الشرطة الذكي متحفاً يشرح جانباً من تاريخ شرطة دبي، ويحتوي على نموذج لأول شعار لها، وأول زي عسكري وأقدم مبنى للشرطة في الإمارة.