شرطة دبي: 10 خطوات على المسافر إدراكها قبل السفر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا فريق عمل حملة " ليكن سفرك ممتعا"، المكون من شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وشركة داناتا، وهيئة الطيران المدني، وطيران الإمارات وفلاي دبي، المسافرين إلى الوعي بـ10 خطوات رئيسية قبل انطلاق رحلات سفرهم، مؤكدين أن هذه الخطوات الهامة ستساهم في جعل رحلاتهم أمنة وسهلة وسريعة الإجراءات.

وأكد فريق عمل حملة " ليكن سفرك ممتعا"، الذي أُعلن عن تشكيله يوم الأحد الماضي خلال مؤتمر صحافي في مطارات دبي، أن الحملة تهدف إلى توعية المسافرين بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات، وتقديم نصائح لهم بكيفية الجاهزية لإنهاء هذه الإجراءات بسهولة ويسر خاصة في وقت الذروة وخلال فترة الصيف.

وأكد السيد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أن الخطوات العشر تتمثل أولها في ضرورة إلمام المسافر بقوانين البلد الذي يود زيارته ليتجنب الوقوع في أية مشاكل أو مسائلات قانونية، مشيراً إلى أهمية عدم تردد المسافر في السؤال عما يهمه من القوانين، والتسجيل في برنامج تواجدي لدى وزارة الخارجية بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرات اللازمة لكافة البلدان التي سيسافر إليها المسافر ومن معه ومطابقة صحة البيانات فيها خلال الرحلة وليس فقط الوجهة الرئيسية.

وأوضح أن الخطوة الثالثة تتمثل في ضرورة أن يتواجد المسافر في المطار قبل وقت كاف من الرحلة (3 ساعات على الأقل) ليتفادى التوتر والقلق اللذان يصاحبان فكرة التأخر من اللحاق بالرحلة، وبالتالي إنهاء جميع الإجراءات الأمنية للمطار وشركات الطيران بسهولة.

ولفت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في تجنب ارتداء الأشياء المعدنية، وإذا لزم الأمر أن يبادر بنزعها قبل عبوره جهاز التفتيش، ووضعها في الصندوق المخصص لذلك كالهاتف النقال والمفاتيح والأحزمة أو الأحذية التي تحتوي على أي مادة معدنية وغيرها.

وبين أن الخطوة الخامسة تتمثل في تجنب حمل السوائل في الحقائب المحمولة باليد باستثناء الضروري منها كحليب الأطفال على أن يزيد حجم العبوة الواحدة أكثر من (100) مل، وألاّ تزيد جميع العبوات عن (1000) مل، حتى لا يتم مصادرتها.

ولفت إلى أن الخطوة السادسة تتمثل في ضرورة أن يتأكد المسافر إذا كان لديه أي أدوية يتطلب الأمر أخذها معه باستمرار أو أجهزة طبية معدنية موضوعة في جسمه، أو ضمادات، وأن تكون مُصرحة بوصفة طبية وعليه إبرازها عندما يطلب منك ذلك.

وأكد أن الخطوة السابعة تتمثل في تجنب حمل حقائب لأشخاص لا يعرفهم المسافر لأنه قد يكون قد تم استخدام المسافر كجسر عبور لتهريب مواد ممنوعة أو خطرة الأمر الذي يعرضه للمساءلة القانونية.

وبين أن الخطوة الثامنة تتمثل في عدم إغفال المسافر أو انشغاله عن الحقائب والأمتعة وعدم تركها بعيداً عن ناظريه لأي سبب مهما كان، سواء خلال تنفيذ المعاملات أو أثناء انتظار موعد اقلاع الرحلة، أو التجوال للتسوق، حتى لا ينساها أو تكون سبباً في تأخره عن رحلته.

وأكد أن الخطوة التاسعة تتمثل في ضرورة عدم المبالغة في حضور المودعين والمستقبلين من الأهل والأقارب إلى المطار كون ذلك يساعد على تخفيف شدة الازدحام حول مبنى المطار والمناطق المحيطة به.

ولفت إلى أن الخطوة العاشرة "الأخيرة والهامة" تتمثل في ضرورة معرفة أرقام الاتصال بالشرطة في وقت الحاجة كحالة فقدان أو ضياع أي من الأمتعة أو الوثائق وذلك على رقم مركز الاتصال في شرطة دبي 901، أو على مكاتب المعثورات في شرطة المطار على الرقم 5044595 9714 + وذلك في المبنى رقم 1،

وعلى الرقم 5041758 9714 + في المبنى 2، وعلى الرقم 5051230 9714 وذلك في المبنى 3 أو التواصل على البريد الإلكتروني: ap.airport@dubaipolice.gov.ae .