العالم العربي يشهد الجمعة أطول خسوف في القرن الـ21

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد العالم ليلة الجمعة 27 يوليو الجاري أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين، حيث ستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، وفي المقابل فقد حدث أقصر خسوف كلي للقمر في هذا القرن يوم 04 إبريل 2005م وكانت مدة الخسوف الكلي 4 دقائق و48 ثانية، وسيكون العالم العربي خاصة المنطقة الشرقية من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف، حيث سيكون الخسوف مشاهدا بالكامل من هذه المنطقة.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، بأن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 10:24 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 00:22 من صباح يوم السبت 28 يوليو بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحا، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:29 من صباح يوم السبت.



وأوضح أن الخسوف يحدث دائما عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي من الناحية النظرية، أما فعليا فلا يختفي القمر وقت الخسوف الكلي بسبب انكسار أشعة الشمس عن حواف الأرض بسبب الغلاف الجوي الأرضي، فتتجه هذه الأشعة المنكسرة نحو القمر ويكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، ويعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في يونيو 1991.