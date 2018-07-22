مجلس أكاديمية شرطة دبي يعتمد درجات الطلبة العلمية

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي في جلسته السادسة للعام الدراسي 2017/‏2018 في قاعة الاجتماعات بالأكاديمية، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واعتماد توصيات لجان المناقشة والحكم على عدد من أطروحات الطلبة، واعتماد درجاتهم العلمية، والموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لكلية الدراسات العليا.

وكذلك اعتماد ميثاق أعضاء هيئة التدريس، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي ترأسه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وسناء محمد سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

في ختام الاجتماع، شكر اللواء بن فهد أعضاء المجلس، مشيداً بدورهم في دعم جهود القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى إيجاد بيئة تعليمية نموذجية ترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات.