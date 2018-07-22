سفارة الدولة تقيم احتفالاً في متحف بيت العرب بكوبا

المصدر: هافانا - وام

أقامت سفارة الدولة لدى كوبا احتفالية في متحف بيت العرب بمناسبة عام زايد وتزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس نادي أصدقاء الإمارات تضمنت عرض فيلم عن تاريخ ومنجزات الإمارات ومآثر مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا أهمية التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى سيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله.

وتوجه بالشكر إلى نادي أصدقاء الإمارات على اهتمامهم بالثقافة الإماراتية. وأشاد الدكتور ريغوبيرتو مينينديز مدير متحف بيت العرب في كلمته بالثقافة العربية الأصيلة والدور الذي تقوم به الإمارات ليس للحفاظ على الموروث الثقافي فحسب وإنما تعزيزه في الوقت ذاته، فيما عبرت زينياه غوميز مديرة نادي أصدقاء الإمارات عن اعتزازها كونها صديقة للإمارات خاصة بعد ما تعرفت عن قرب على تاريخها ودورها المميز في شتى المجالات.