توحيد إجراءات العمل المروري بين شرطتي رأس الخيمة وأم القيوين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز خدمات المرور والترخيص مع إدارتي المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين وإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بهدف مناقشة توحيد إجراءات العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على آخر المستجدات ضمن تنفيذ مقارنات معيارية لتطوير وتحديث العمل والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والارتقاء بها نحو التميز والكفاءة.

حضر الاجتماع العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة والعقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين ورؤساء الأقسام من الجانبين.