«الخارجية»: 500 ألف درهم سنوياً تغطية شاملة للمواطن في الخارج عبر «مسافر»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

جدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع المواطنين المسافرين إلى خارج الدولة لقضاء عطل الصيف بضرورة الاشتراك في برنامج «مسافر» الخاص بمواطني الدولة.

والذي يوفر تغطية شاملة للمسافرين من المخاطر الصحية الطارئة أثناء تواجدهم خارج الدولة في كافة أنحاء العالم. وتسري الوثيقة على كافة المواطنين حاملي وثيقة «مسافر».

وتبدأ التغطية خلال 48 ساعة من الاشتراك وإصدار الوثيقة وتصل التغطية العلاجية إلى 500 ألف درهم سنوياً للمشترك في كافة أنحاء العالم بمدة الصلاحية تصل إلى 90 يوماً أثناء السفر ويتم شراء وثيقة التأمين من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال مراكز خدمة العملاء الخاص بشركة «ضمان».

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على أمن وسلامة مواطني الدولة وتوفير كافة السبل والوسائل لحمايتهم في الخارج وتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال حصولهم على أفضل مستويات الخدمة التأمينية والعلاجية على مدار الساعة ودحر الكثير من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون في الخارج، التي قد تربك ميزانيتهم ووقتهم.

وأيضاً زيادة الوعي لدى المواطن حول مخاطر السفر وضمان الوقاية منها تماشياً مع رؤية الإمارات، كما تأتي في إطار سعيها لترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز سلامة ورفاهية مواطني الدولة، وانطلاقاً من تطبيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

ويهدف البرنامج الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» إلى تعويض الخسائر الناتجة عن سفر المواطن (المؤمَّن عليه) في الخارج عبر خاصية الدفع المباشر في الحالات الطبية الطارئة.

منافع

ويسهم البرنامج في علاج الحالات الصحية الطارئة والإخلاء الطبي والمشورة الطبية في حالات الطوارئ والإحالات الطبية، إدارة حالات والمرضى النزلاء في المستشفى وإعادة رفات الموتى إلى الوطن والمساعدة الخاصة بالوصفات الطبية والمشورة الطبية عبر الهاتف والإحالات الطبية إلى المستشفيات المختصة خارج الدولة في الحالات الطارئة.

وتحمل الشركة كافة المسؤولية والمالية من الناحية العلاجية والإقامة في المستشفيات في الحالات الطارئة ودعم على مدار الساعة طوال العام من خلال الخط الساخن لعملاء البرنامج تغطيات البرنامج المصاريف الطبية الطارئ وتلقي العلاج في الحالات الطبية الطارئة فقط. وتشمل المنافع أيضاً علاج الأسنان للحالات الطارئة والنقل أو الإعادة إلى الوطن عند وقوع حادث أو كوارث طبيعية.

تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة لغاية 10 آلاف درهم. خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط وإقامة الوالدين لمصاحبة الطفل المشمول بالتأمين والذي يقل عمره عن 15 سنوات تكون التغطية بمبلغ 300 درهم في اليوم كحد أقصى، الإخلاء الطبي والإعادة للوطن عن طريق خدمة المساعدة الدولية الفحوصات الطبية في الحالات الطارئة العلاج في العيادات الخارجية في حالات الطوارئ الطبية، تغطية الأدوية والعقاقير في الحالات الطارئة، العلاج الطبيعي في الحالات الطارئة.