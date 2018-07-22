3 جوائز جديدة ضمن مسابقات «الذيد للرطب»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة 3 جوائز جديدة إلى باقة جوائز مسابقات مهرجان الذيد للرطب الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة أمس، هي جائزة «المزرعة النموذجية للعناية بالنخلة وإنتاجها» وجائزة «أفضل مزرعة تستخدم نظام ري» وجائزة «أفضل مزرعة تهتم بنظافة النخلة».

جاء ذلك في وقت شهدت فعاليات المهرجان إقبالاً من الزوار والسياح فاق التوقعات، وسط أجواء من الفرح والبهجة بموسم الرطب تحت شعار «عبق الماضي والحاضر الزاهر» واستمر 3 أيام، حيث استمتع الزوار بفعاليات المهرجان المتنوعة والمفاجآت والسحوبات اليومية التي استهدفت الكبار والصغار على حزمة من الجوائز القيمة.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأهمية البالغة للمهرجانات التي تهتم بالنخلة، مشيراً إلى أن استمرارية مهرجان الذيد للرطب في دورته الثالثة ينبع من الحرص المتزايد على الاهتمام بالنخلة تجسيداً للاهتمام بالغذاء الذي لا غنى عنه في حياة الإنسان.

وقال إن غرفة الشارقة تسعى من خلال تنظيمها لذلك المهرجان إلى زرع ثقافة الاهتمام بهذا النوع من الغذاء والتأكيد على أهمية النخلة التي تقوم عليها عملية اقتصادية متكاملة ترتبط بعدة أطراف وقطاعات ما بين مزارعين ومُصنّعين وتُجّار ومستهلكين، كما أن الاهتمام الخاص الذي توليه الغرفة لهذا المهرجان يرجع إلى المردود الاقتصادي والمالي لشجرة النخيل وغيرها من الزراعات على الاقتصاد ككل.

مبادرات

وأضاف العويس أن مبادرات الغرفة المتتابعة إلى زيادة جوائز المهرجان دورة تلو دورة، تندرج في إطار التشجيع على مضاعفة الاهتمام بشجرة النخيل باعتبارها كنزاً وطنياً، مثمناً للقيادة الحكيمة حرصها الدائم على تحفيز وتعزيز الجهود المبذولة لصون التراث الإماراتي ودعم وتشجيع المزارعين.

من جانبه قال محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن مهرجان الذيد للرطب ساهم بشكل إيجابي وفاعل على امتداد دوراته الثلاث في التشجيع على إعادة الاعتبار لشجرة النخيل والتحفيز على زراعتها والاهتمام بها.

وكذلك بتعريف الجمهور والسياح بهذه الشجرة المعطاءة، منوهاً بالمبادرة التي أطلقها رئيس غرفة الشارقة خلال دورة المهرجان الحالية .

والتي تمثلت بمنح «جائزة المزرعة النموذجية للعناية بالنخلة وإنتاجها» تكريماً ودعماً لصاحب أفضل مزرعة نموذجية، عبر تخصيص مجموعة من المهندسين الزراعيين للوصول إلى المزرعة النموذجية وتعميمها كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقتين الوسطى والغربية من إمارة الشارقة والدولة عموماً للارتقاء بجودة المزارع،.

بالإضافة إلى جائزتي «أفضل مزرعة تستخدم نظام ري» و«أفضل مزرعة تهتم بنظافة النخلة»، لافتاً إلى أهمية وسخاء الجائزة التي خصصتها الغرفة للرطب القديم والتي لاقت ارتياحاً لدى ملاك النخيل القديم، حيث تقوم المبادرة على كيفية المحافظة على النخيل القديم الموجود في الإمارات والمهدد بالاندثار وذلك عبر الإكثار من هذه الأشجار.

حضور نسائي

وأكد محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد منسق عام المهرجان، أن مهرجان الذيد للرطب شهد خلال دورته الثالثة توزيع جوائز أكثر وبقيمة أكبر مقارنة بالدورتين السابقتين، وكذلك حضوراً واسعاً من النساء، حيث تم تخصيص مسابقة «الطبق النسائي» الذي يحتوي على مكونات التمر أو الرطب.

مبيناً أن غرفة الشارقة ممثلة باللجنة التنظيمية للمهرجان حرصت على تشجيع المزارعين الذين شاركوا في المسابقات ولم يحالفهم الحظ بالفوز بعشرات الجوائز النقدية عبر إجراء سحوبات على بطاقاتهم عدة مرات وذلك لضمان فوزهم وكسب رضاهم وتحفيزهم على المشاركة في دورات المهرجان المقبلة ومضاعفة جهودهم للارتقاء بجودة منتجاتهم.

كما بادرت إلى إجراء سحوبات يومية على بطاقات دخول الأفراد إلى المهرجان وذلك لتشجيع وتحفيز جميع الأفراد والأسر على زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته.

زيارة

زار فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات التابع لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي مهرجان الذيد للرطب في دورته الثالثة، حيث استقبل الفريق، محمد مصبح الطنيجي منسق عام مهرجان الذيد للرطب، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء الطلبة في المنطقة الوسطى. وتضمنت الفعاليات التي شهدها الفريق عروض اليولة والمزافن قدمتها فرقة دبا الحربية.