شرطة دبي تكرّم «فتيان الكهف» ومدربهم والدول المشاركة في عملية الإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

كرّم قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الفتيان الـ12 ومدربهم الذين تم إنقاذهم في تايلاند بعدما حوصروا في كهف يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات مغمور بمياه الأمطار الموسمية على مدى أكثر من أسبوعين، وقد تسلّم التكريم نيابة عن الأطفال انوب بوراناسيت القنصل العام التايلاندي في الإمارات.

وقال المقدم طارق هلال السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية إن تكريم القيادة جاء نظير شجاعة وجلادة الفتيان في ظل الظروف القاسية التي وقعوا فيها، مضيفاً أن المحنة التي تعرضوا لها جسدت صمود الإنسان وإصراره على البقاء.

وشكلت مصدر أمل وإلهام للعالم نظير البطولة والشجاعة التي أبداها 12 فتى ومدربهم وهم محاصرون في الكهف لأسبوعين، مؤكداً أن هذه المحنة جذبت انتباه العالم ودفعت بدول عديدة إلى عرض مساعداتها موحدين جهودهم معاً لإنقاذ الفتية ومدربهم.

وبيّن المقدم السويدي أن تكريم القيادة العامة لشرطة دبي شمل كذلك الدول التي شاركت في عملية الإنقاذ العالمية، موضحاً أن وفد شرطة دبي برئاسته نفذ زيارات لممثلي الهيئات الدبلوماسية في الدولة، مقدمين دروعاً تذكارية لهم عرفاناً لجهــودهم الإنسانية ومساهمتهم التـي صنعـت فرقـاً فـي حيـاة الأطفـال.