محمد بن زايد: صورة مشرقة وتفاؤل كبير بــمزيد من الشـراكات بيـن الإمـارات والصين

المصدر: أبوظبي - وام

غادر الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة البلاد، أمس، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام، وكان في وداعه - لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره على ما أبداه الرئيس الصيني من مشاعر طيبة، وقال سموه: «أنا شاكر لك فخامة الرئيس.. هذه بلدك الثاني كما ذكرت ونحن نعتز بهذه العلاقة ونتمنى لك رحلة موفقة».

كما نشر سموه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «تشرفت باستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينغ في قصر البحر ... لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع فخامته سادتها روح الألفة والمودة والأحاديث الطيبة .. لم تغب عنها الصورة المشرقة والتفاؤل الكبير بمزيد من الشراكات البناءة بين بلدينا الصديقين»

وكان في وداع الرئيس الصيني والوفد المرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي.

ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وجبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى الصين.

تعزيز العلاقة

وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «أود أن أقول لكم إن لقاءنا بالأمس ترك انطباعاً عميقاً جداً في ذهني، الزيارة هذه بالتأكيد ساهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين كذلك الصداقة الشخصية بيننا، وأدرك أن الإمارات في ظل قيادتها ستحقق المزيد من التقدم والرخاء، والصين كشريك استراتيجي مع الإمارات ستبذل جهوداً مشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة وسنبقى على تواصل».

وكان الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بدأ يوم الخميس الماضي زيارة دولة الإمارات، عقد خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة محادثات رسمية تناولت آفاق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهدت زيارته التاريخية - التي حظيت باحتفاء واهتمام رسمي وشعبي كبيرين - تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

مأدبة عشاء

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقام مأدبة عشاء خاصة، مساء أول من أمس، في قصر البحر بأبوظبي تكريماً لضيف البلاد الكبير شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدولة. وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقة الصداقة الشخصية التي تتعمّق وتتوثق يوماً بعد آخر بفخامة الرئيس شي جين بينغ، والتي تلتقي دوماً على المحبة والمودة والثقة والتفاهم المشترك.

وتبادل سموه وضيف البلاد الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادلا الأحاديث التي تعكس عمق العلاقات الثنائية والمشاعر الطيبة التي تجمع الجانبين.

* سموه: شاكر لك فخامة الرئيس.. هذا بلدك الثاني ونحن نعتز بهذه العلاقة ونتمنى لك رحلة موفقة

* لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع رئيس الصين سادتها روح الألفة والمودة

* شي جين بينغ: لقاؤنا ترك انطباعاً عميقاً جداً في ذهني والزيارة عززت علاقة البلدين والصداقة الشخصية بيننا

* الصين كشريك استراتيجي مع الإمارات ستبذل جهوداً مشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة وسنبقى على تواصل