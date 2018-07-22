تنفيذ تمرين حريق وهمي في مركز شرطة الشعبية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، تمريناً عملياً لحريق وهمي بمركز شرطة الشعبية، وجرى خلاله إخلاء الموظفين والمراجعين والموقوفين، وتحويل جميع خدماته إلى مركز شرطة الروضة، وفق خطة استمرارية الأعمال التي تشرف عليها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي.

وقال المقدم علي سيف العرياني، نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث، إن التمرين تكلل بالنجاح، بحسب سيناريو الإخلاء، للتأكد من تطبيق نظام استمرارية الأعمال بالتوافق مع نظام البيئة والصحة والسلامة العامة، حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والمتعاملين والموقوفين، أثناء وقوع مثل هذه الحوادث الطارئة.

وناقش القائمون على التمرين جميع الخطوات والإجراءات التي جرى اتباعها؛ للوصول إلى أفضل المستويات.

وشارك في تنفيذ التمرين مديريتيّ الطوارئ والسلامة العامة، والمرور والدوريات، وإدارة العمليات، في قطاع العمليات المركزية، ومديرية ق 7 في قطاع المهام الخاصة، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة.