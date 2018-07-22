طلبة «طيار المستقبل» يتدربون على الخروج من الطائرة تحت الماء

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى طلاب مبادرة «طيار المستقبل»، التي تنظمها إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية دورة تدريبية عملية على «الخروج من الطائرة تحت الماء» وذلك في مركز الإمارات للتطوير الفني والسلامة في أبوظبي.

وقدم مدربون من المركز إرشادات ونصائح توعية للطلاب قبل الرحلة، وآلية تسجيل الوصول، وخطوات ومتطلبات الصعود الآمن إلى الطائرة، والإجراءات الآمنة داخل المروحية، وأهمية سترة النجاة وكيفية استعمالها في حالات الطوارئ، وإجراءات الطوارئ داخل المروحية، وطرق الهروب، والهبوط في حالات الطوارئ.

كما تم تدريبهم عملياً على أساليب الخروج من تحت الماء في حالات إنقلاب المروحية، وطرق فتح النوافذ والأبواب تحت الماء.

واستمع الطلاب إلى شرح عن سلامة طائرات الهليكوبتر وتقنيات البقاء على قيد الحياة في حالة وقوع حادث، والاستعداد لحالات الطوارئ في حالة سقوط طائرة مروحية، مع التركيز على أهمية اتباع الإجراءات عند الخروج من طائرة هليكوبتر تحت الماء، وتقنيات البقاء على قيد الحياة في البحر والبر، وكيفية استعمال معدات السلامة.