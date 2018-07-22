نادي دبي للصحافة يطّلع على تجربة «دبي للإعلام» الريادية

المصدر: دبي - البيان

زار وفد نادي دبي للصحافة، مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على تجربة المؤسسة والاستفادة من تجربتها وريادتها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والتجارب بين الطرفين لدعم استراتيجيات حكومة دبي في المجال الإعلامي، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام:

إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود والطاقات، تحقيقاً لرؤية المؤسسة التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية جائزة الصحافة العربية في خلق روح المنافسة والإبداع لتقديم الأفضل على كافة المستويات، فيما يسهم منتدى الإعلام العربي في تبادل الخبرات والآراء للنهوض بواقع الإعلام العربي في ظل التطورات والأحداث التي يشهدها العالم العربي في الوقت الراهن.

بالإضافة لتطرقه لأحدث القضايا والظواهر الإعلامية المستجدة على الساحة الإعلامية العربية والدولية.

وقال المنصوري: إن مؤسسة دبي للإعلام تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لنادي دبي للصحافة، معرباً عن أمله بتنمية وتعزيز العلاقات الإعلامية، مشيراً إلى سعي مؤسسة دبي للإعلام الدائم لترسيخ دورها كمنبر إعلامي في المنطقة من خلال خلق ابتكارات وإبداعات جديدة في المضمون الإعلامي.

وتطوير ودعم المواهب الإعلامية المواطنة الشابة والتوجيه الدائم بتوفير هذه الدورات التدريبية المتخصصة لرفد الساحة الإعلامية، ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى استقطاب المواهب والخبرات الإعلامية لتقدم معارفها للشباب والشابات من أبناء الإمارات، كخدمة مجتمعية مهمة تسعى إلى تقديمها لكافة شرائح المجتمع في الدولة.

بدورها ذكرت ميثاء بوحميد مدير إدارة نادي دبي للصحافة: «يعمل نادي دبي للصحافة على تعزيز علاقاته الإعلامية مع كافة المؤسسات المحلية الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص دبي، ونحن نتواجد اليوم في مركز الأخبار لتسليط الضوء على التجارب التلفزيونية الناجحة والعمل على أجندة عمل مشتركة مع مؤسسة دبي للإعلام للأعوام 2018 /‏‏2019».

بعد ذلك، قام أعضاء الوفد الإعلامي بجولة ميدانية على استديوهات مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على أحدث الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة، فيما تم في نهاية الجولة التقاط الصور الرسمية بهذه المناسبة، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى التقني والإبداعي الذي وصلت إليه المؤسسة.