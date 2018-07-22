عبدالله المري: التحاق الطالبات بالدورات العسكرية تنمية لقيم الولاء

المصدر: ■ دبي - البيان

أشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بانخراط الطالبات في الدورة العسكرية التي تهدف إلى تعميق الوعي وتنمية الولاء لدى المتدربات وصقل قدراتهن لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وتعزيز روح الانتماء، وإجادة روح التعاون والعمل ضمن الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال تفقده، ومروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، الدورات والبرامج الصيفية للطالبات التي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة».

وذلك في مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين للبنات، التي يشرف عليها مركز شرطة الراشدية، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد محمد ناصر آل رحمة، مدير مركز شرطة الراشدية بالنيابة.

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وشاهد اللواء عبدالله خليفة المري، ومروان الصوالح الطالبات وهن يتدربن على الانضباط والتدريبات العسكرية، إضافة إلى تدريبات الطالبات على رياضة الكراتيه والجيوجيتسو.

وثمّن اللواء المري التعاون المثمر بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة التربية والتعليم، التي تعد أحد أهم القطاعات في الدولة، وتلعب دوراً محورياً في تنشئة وتعليم أبناء المستقبل.

وبدوره أشاد مروان الصوالح بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن هذه الدورات تصب في مصلحة الطالب وولي الأمر والمجتمع عموماً، حيث يتعلم الطالب فيها التسامح والتطوع والعمل الجماعي والالتزام، وكلها صفات تنمي مهارات الطالب.