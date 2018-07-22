شرطة أبوظبي تعزز الهوية الوطنية لدى طلاب المراكز الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي الهوية الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية ضمن مشاركتها في أنشطة المراكز المجتمعية الصيفية الطلابية، التي تستهدف شغل أوقات فراغ الطلاب والطالبات بالمدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وذلك في كل من مدرستي عبدالله بن عتيبة، وحمودة بن علي بأبوظبي.

وألقى المحاضرة طارق عبيد آل علي اختصاصي العادات والتقاليد بإدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، وتناول مبادئ تعزيز الهوية الوطنية.

ونشر قيم المواطنة الصالحة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة. وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية أنشطة متنوعة وتوعوية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى النشء، كما شارك مركز الروضة بمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بمحاضرة عن خطر الغرباء.