فعاليات معسكر راشد الصيفي ال23 تجسّد قيم عام زايد

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في دبي الدورة الـ 23 لمعسكر راشد الصيفي في نادي الهوايات، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، والبداد العالمية، وصحارى للعلاقات العامة، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

ويأتي معسكر هذا العام في ظل احتفاء الدولة بـ «عام زايد»، وتجسيداً لذكراه العطرة ولمكانة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتخليد إرثه عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه.

حيث كان معسكر راشد الصيفي من بين المبادرات الأولى التي انطلقت في زمن المغفور له الوالد المؤسس، متماشية مع النهج الذي وضعه في سبيل خدمة الوطن وأبناء الوطن، حيث قام المعسكر منذ تأسيسه باحتضان أكثر من 10 آلاف طالب شاركوا في مختلف الأنشطة والفعاليات والدورات التدريبية التي قدمها المعسكر منذ انطلاقته.

ويتضمن معسكر راشد الصيفي العديد من الأنشطة والبرامج المتميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب البدنية والعقلية، وتنسجم مع الارتقاء بمواهبهم المختلفة وصقلها ضمن إطار نافع ملتزم يعمل بخطة مبرمجة على توجيه الهوايات نحو وجهتها الصحيحة التي تضمن الاستخدام الأمثل للأوقات والجهود.

كما يهدف المعسكر إلى ملء وقت الفراغ الذي يعيشه كثير من الشباب، خاصة أثناء العطلات المدرسية، واستثماره.وقال عارف العبار، مدير عام نادي الهويات: «يسعى معسكر راشد الصيفي على الدوام إلى تعليم المشاركين العديد من المهارات الثقافية والأنشطة الرياضية وممارسة تعاليم الضيافة وآداب المجالس وتعلم بعض العادات والتقاليد الأصيلة في مجتمع الإمارات».