«قضاء أبوظبي» تتخذ إجراءات في 24 شكوى ضد محامين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

اطلعت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في لجنة شؤون المحامين والخبراء على 24 شكوى تم تقديمها ضد عدد من المحامين المسجلين لديها خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحةً في الوقت نفسه بأنها اتخذت بشأن تلك الشكوى القرارات القانونية المناسبة، التي وصلت إلى الإيقاف عن العمل لمدة شهرين.

مشاورات

ووفقاً لما أعلنته الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، فقد عقدت لجنة شؤون المحامين والخبراء خلال النصف الأول من العام الجاري 6 اجتماعات تشاورية تم خلالها الموافقة على طلبات قيد 43 محامياً جديداً، وتجديد قيد 18 محامياً من المحامين المنتهي قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

وتراوحت العقوبات التي أقرتها لجنة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء أبوظبي، بحق المحامين المشكو في حقهم بين حفظ الشكوى وإيقاع عقوبة التنبيه والإيقاف عن العمل.

كما نظرت لجنة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 59 خبيراً في جدول المشتغلين، تضمنت كافة التخصصات الهندسية والمالية، حيث أكدت اللجنة بأنه سيتم الإعلان عن الطلبات التي يتم قبولها تباعاً عند الانتهاء، فيما طلعت على 7 شكاوى ضد خبراء واتخذت في حقهم الإجراءات المناسبة في حقهم.

وتتولى لجان شؤون المحامين والخبراء بالدائرة مهام الإشراف على أعمال الخبراء المعينين والمسجلين في جدول الخبراء ومتابعتهم، وترشيح الخبراء الجدد، وتقييم أداء الخبراء، والنظر في الشكوى المقدمة ضد المحامين المقيدين في جداول المشتغلين في الدائرة.

وبناء على قرار تشكيلها فقد أوكل لها مهام وضع الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بأعمال إدارة الخبراء، وإعداد لائحة الشروط والمؤهلات المطلوبة لقيد الخبراء ورفعها لرئيس الدائرة لإصدارها.

856

نجحت الإجراءات والمبادرات النوعية التي أقرتها دائرة القضاء أبوظبي في سبيل رفع نسبة المواطنين العاملين في مهنة المحاماة في زيادة عدد العاملين من 813 محامياً مع نهاية العام الماضي إلى 856 محامياً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.