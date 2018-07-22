الصين والإمارات لبناء «الحزام والطريق»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «تشاينا بلاس» في تقرير لها إن الإمارات تحتل موقعاً استراتيجياً على الخليج العربي وأنها تتمتع بطرق النقل البرية والبحرية المتطورة.

وأوضحت أن دبي تحتضن مطاراً يحظى بشهرة عالمية وتعد مركزاً لتوزيع السلع فيما تمتلك دولة الإمارات احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي الذي يحتل المركزين السادس والخامس على التوالي من حيث الاحتياطيات العالمية في العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 40 ألف دولار، موضحةً أنه وفقاً لخطة التنمية فإن الإمارات ستكون بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة في 2021 واحدة من أكثر الدول تطوراً ومن منظور أوسع، يمكن للإمارات أن تكون محور التعاون الصيني المتنامي مع الشرق الأوسط، الذي يقع في موقع القلب من مبادرة الحزام والطريق، مما يجعله مجالاً طبيعياً مهماً للتعاون.