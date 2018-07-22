«السلامة في الحر» تستهدف 64 عاملاً في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة حملتها التوعوية تحت شعار (السلامة في الحر) كجزء أساسي من مبادراتها المجتمعية، حيث استهدفت 64 عاملاً.

وتهدف الحملة من ورائها إلى تعزيز وعي الموظفين وسائقي الشاحنات والعاملين لديها بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ما يخص العمل في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة، ونشر ثقافة السلامة المهنية في ظل أجواء الصيف الحارة، وكذلك توعيتهم بمخاطر الأمراض الناجمة عن الإجهاد الحراري في الصيف.

وفي هذا الإطار قام فريق عمل قسم البيئة والصحة والسلامة بتوزيع منشورات توعوية بعدة لغات على العمال في مواقع العمل وسائقي الشاحنات، كما قامت بتوزيع عبوات المياه والعصائر الباردة على ما يقارب 64 عاملاً في مركز خدماتها بالحيل.