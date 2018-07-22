وسائل الإعلام الصينية: زيارة شي جين بينغ للإمارات تاريخية بكل المقاييس

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

وصفت وسائل الإعلام الصينية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات بأنها زيارة تاريخية بكل المقاييس غلب عليها طابع الصداقة والود والحفاوة العربية لشخص الرئيس الصيني والتي عكست المستقبل المشرق للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وركزت معظم وسائل الإعلام في الصين على نتائج الزيارة التي أثمرت توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية الضخمة في مجالات التعاون والاستثمار ودعم التبادل التجاري والثقافي بين الإمارات والصين، إضافة إلى الاتفاق على تعزيز الجوانب الثقافية والسياحية والتعليمية بين البلدين، وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات والصين.

وفي تقرير لصحيفة الشعب الصينية التي تصدر باللغة العربية أكدت فيه أن الصين والإمارات العربية المتحدة تعهدتا بتعزيز التبادلات الشعبية بينهما، حيث اتفق الجانبان على رفع العلاقات بين البلدين لشراكة استراتيجية شاملة.

وفي الإعلان الخاص بالارتقاء بالعلاقات بينهما الذي صدر خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفق البلدان على تبادل تأسيس مراكز ثقافية في كلا البلدين، وإطلاق مشروعات ثقافية مشتركة، ومشاركة كل دولة منهما في الأنشطة الثقافية التي تقام في الدولة الأخرى.

كما اتفقا على توسيع نطاق الحوار بشأن القوة الناعمة والسياسات الثقافية وتعزيز التعاون في مجالات مثل صون التراث والفنون الحديثة والبيئة الحضرية إلى جانب تعزيز التبادلات بين المراكز الفكرية في البلدين.

وبحسب الوثيقة، فإن الصين والإمارات العربية المتحدة ستضاعفان الحوارات المنتظمة حول التعاون السياحي والتعاون طويل الأجل بين المنظمات الثقافية الكبرى في كلا البلدين.

ولفتت إلى أن التبادلات الشعبية بين البلدين شهدت تقدماً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2017 تجاوز عدد السياح الصينيين الذين قاموا بزيارة الإمارات العربية المتحدة مليون سائح.

كما نشرت تقريراً مصوراً لمعالم الإمارات التي تزينت بألوان علم الصين ترحيباً بشي جين بينغ، وأشارت صحيفة الصين اليومية (china daily) إلى دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتخطيط وتنفيذ المشاريع الرائدة للمبادرة الحزام وطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وذكرت أنه بعد محادثات شي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفقت الدولتان على بناء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون في جميع المجالات.

زيارة

وأشارت إلى أن الرئيس شي جين بينغ الذي يتابع زيارته إلى السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس لتعزيز العلاقات الثنائية بين الصين والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، سيشارك في قمة بريكس (PRICS) أو قمة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وذلك من 25 يوليو إلى 27 في جوهانسبرغ.

وفي العام الماضي، استضافت الصين بنجاح قمة بريكس في شيامن، وساعد على رسم مستقبل ثاني «العقد الذهبي» للتعاون بريكس وتعقد قمة جوهانسبرغ، تحت شعار «بريكس في أفريقيا التعاون والنمو الشامل والازدهار المشترك في الثورة الصناعية الرابعة»، واستشهدت صحيفة (gulfinfo) الصينية بحفاوة الصحف الإماراتية بزيارة الرئيس الصيني للإمارات.

وأشارت إلى أن المعالم الرئيسية في الدولة تزينت بالعلم الصيني واللون الأحمر احتفاء بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني، ولفتت إلى أن الأسبوع الصيني الإماراتي الذي افتتح في 19 يوليو ويستمر حتى 24 يوليو يعكس ثقافة البلدين المبنية على التعاون والصداقة.

جهود

ذكرت صحيفة «dibaichina» أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة لجذب السياح الصينيين وغيرهم من الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجربة إقامة متميزة للسائحين الصينيين ومنذ بداية عام 2018، كان أكبر عدد من السياح من الجنسية الصينية في فنادق في الإمارات.

وأشارت إلى أن الإمارات تعتبر وجهة خاصة للسياح الصينيين، لأن الدولة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعمل وزارة الثقافة والسياحة بأبوظبي مع سلطات السياحة المحلية على بذل جهود كبيرة لتعزيز وصول السياح الصينيين.