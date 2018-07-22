تعاون بين «الصحة» و«جلاكسو» لتعزيز المخزون الدوائي

المصدر: دبي - وام

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية تعاون مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» الدوائية بشأن توفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ لعدة أصناف دوائية لاستخدامها في حالة الطوارئ بهدف تعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة.

وتضمنت قوائم الأدوية المدرجة في الاتفاقية عدة أصناف دوائية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والالتهابات والجهاز البولي والتناسلية والنساء والتوليد وجهاز المناعة، إضافة إلى أمراض مزمنة أخرى.

حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية في مقر الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، ووقّعها الدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني، مدير إدارة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة، وسالي ستوري، نائبة الرئيس، والمدير العام لشركة «جلاكسو سميث كلاين».

سياسات مبتكرة

وأشار الدكتور عبد الكريم الزرعوني إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي، واعتماد سياسات مبتكرة لتعزيز الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة للطوارئ من خلال توفير المخزون الدوائي الاستراتيجي، الذي يغطي الاحتياجات لمدة سنة، ويشمل مخزون ستة أشهر من الأدوية الجاهزة للاستخدام، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة للتنسيق.

وقال: إن الوزارة ستقوم بتسهيل حركة نقل الأدوية الواردة في الاتفاقية وفقاً للقوائم التفصيلية المتفق عليها من أماكن التخزين إلى الجهة المراد توصيلها إليها في حالة الطوارئ، بالاتفاق مع الجهات والإدارات المعنية المتعلقة بالأنشطة الطبية طبقاً للقوانين والنظم الاتحادية المعمول بها في الدولة.

وأوضح الدكتور الزرعوني أن الشركة ستقوم بتوفير مخزون طبي استراتيجي لديها من الأدوية والمواد المتفق عليها في مستودعات تتبع شروط التخزين المعتمدة وفقاً للقواعد والمعايير التي تضمن سلامتها واستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة.

من جانبها أعربت سالي ستوري عن سرورها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان حصول المرضى في الدولة على الأدوية الأكثر فاعلية والأعلى جودة عند الحاجة، مشيرة إلى التزام الشركة بالتعاون مع الوزارة والسلطات الصحية المختلفة لدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 للرعاية الصحية.