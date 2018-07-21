" الهلال الأحمر" يقدم مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي حضرموت

المصدر: وام

واصلت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " توزيع المساعدات الإغاثية و الغذائية على أهالي محافظة حضرموت في إطار جهود الإمارات الإنسانية في" عام زايد " وذلك على مختلف الأصعدة التنموية و الخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن و التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم معيشتهم.

و في هذا الصدد وزع فريق " الهلال " في حضرموت مساعدات غذائية على أبناء و أهالي مديرية الشحر ممن يعيشون أوضاعا معيشية صعبة.

و أكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على الإسهام في رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة الأسر الفقيرة و الأشد فقراً.

و قال إن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات إغاثية تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستهدف أبناء محافظة حضرموت تلبية لنداءاتهم ومدا ليد العون لهم.

و ثمن وجهاء مديرية الشحر و شخصياتها الاجتماعية ما تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني و جهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

من جانبهم عبر أهالي المديرية عن شكرهم و تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي و فريق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهودا كبيرة في مجال تقديم العون و المساعدة للفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظة حضرموت.. مثمنين في الوقت نفسه وقفة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة .