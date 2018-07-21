محمد بن زايد: لحظات جميلة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع الرئيس الصيني

المصدر: البيان الالكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو مع الرئيس الصيني خلال زيارته الإمارات.

وعلق سموه على المقطع قائلا" : "تشرفت باستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينغ في قصر البحر ... لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع فخامته سادتها روح الألفة والمودة والأحاديث الطيبة .. لم تغب عنها الصورة المشرقة والتفاؤل الكبير بمزيد من الشراكات البناءة بين بلدينا الصديقين".