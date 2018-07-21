شرطة دبي تكرّم فتيان الكهف ومدربهم

المصدر: البيان الالكتروني

بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كرم قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الفتيان الاثني عشر ومدربهم الذين تم إنقاذهم في تايلند بعدما حوصروا في كهف يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات مغمور بمياه الأمطار الموسمية على مدى أكثر من أسبوعين، وقد تسلّم التكريم نيابة عن الأطفال سعادة انوب بوراناسيت القنصل العام التايلندي في الإمارات.

وقال المقدم طارق هلال السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية إن تكريم القيادة جاء نظير شجاعة وجلادة الفتيان في ظل الظروف القاسية التي وقعوا فيها، مضيفا أن المحنة التي تعرضوا لها جسدت صمود الإنسان وإصراره على البقاء، وشكلت مصدر أمل وإلهام للعالم نظير البطولة والشجاعة التي أبداها 12 فتى ومدربهم وهم محاصرون في الكهف لأسبوعين، مؤكدا أن هذه المحنة جذبت انتباه العالم ودفعت بدول عديدة إلى عرض مساعداتها موحدين جهودهم معا لإنقاذ الفتية ومدربهم.

وبيّن المقدم السويدي أن تكريم القيادة العامة لشرطة دبي شمل كذلك الدول التي شاركت في عملية الإنقاذ العالمية، موضحا أن وفد شرطة دبي برئاسته نفذ زيارات لممثلي الهيئات الدبلوماسية في الدولة، مقدمين دروعا تذكارية لهم عرفانا لجهودهم الإنسانية ومساهمتهم التي صنعت فرقا في حياة الأطفال.