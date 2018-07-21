محمد بن زايد يتقدم مودعي الرئيس الصيني لدى مغادرته البلاد

المصدر: وام

غادر فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة البلاد اليوم بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام.

وكان في وداع فخامته - لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

كما كان في وداع الرئيس الصيني والوفد المرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى الصين.

وأعرب فخامة الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة ..وقال " أود ان أقول لكم ان لقاءنا بالامس ترك انطباعا عميقا جدا في ذهني .. الزيارة هذه بالتأكيد ساهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين كذلك الصداقة الشخصية بيننا ، وأدرك ان الامارات في ظل قيادتها ستحقق المزيد من التقدم والرخاء ، الصين كشريك استراتيجي مع الامارات ستبذل جهودا مشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة وسنبقى على تواصل".

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره على ما أبداه الرئيس الصيني من مشاعر طيبة ..وقال سموه " أنا شاكر لك فخامة الرئيس .. هذه بلدك الثاني كما ذكرت ونحن نعتز بهذه العلاقة ونتمنى لك رحلة موفقة ".

وكان فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة قد بدأ يوم الخميس الماضي زيارة دولة إلى الامارات عقد خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة محادثات رسمية تناولت آفاق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهدت زيارة فخامته التاريخية - التي حظيت باحتفاء واهتمام رسمي وشعبي كبيرين - تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.