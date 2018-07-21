عبد الله النعيمي: الرؤية المشتركة بين قيادتي البلدين تحقق مستقبلاً مزدهراً

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية احتفالاً تضمن فعاليات ثقافية وتراثية إماراتية وصينية متنوعة بالتزامن مع الأسبوع الإماراتي الصيني وذلك بحضور ورعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وعدد من المسؤولين والمعنيين.

يأتي الحفل - الذي أقيم بالتعاون مع شركة «تشاينا رايلواي» الصينية لمقاولات البناء وتخلله فعاليات ثقافية وعروض فنية وموسيقية إماراتية صينية - في إطار حرص الوزارة على التعريف بالحضارة والثقافة الصينيتين وإبراز التراث الإماراتي فيما أطلع موظفو الوزارة الجانب الصيني على التراث الإماراتي الأصيل والجوانب المهمة من ثقافة وعادات وتقاليد أهل الإمارات.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: إن هذه الفعالية جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات، حيث تؤكد هذه الزيارة متانة وقوة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين كما تكمن أهميتها في خلق مزيد من التعاون المستقبلي.

ولفت معاليه إلى أهمية الأسبوع الإماراتي الصيني ودوره في توطيد العلاقات الثقافية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر شريكاً متميزاً للإمارات بمختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياحية، مؤكداً أن الرؤية المشتركة والحكيمة بين قيادة البلدين ستساهم في تحقيق مستقبل مزدهر للعلاقات الثنائية.

وقال معاليه إن العلاقات الإماراتية الصينية قديمة حيث حرص الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حيث سار على نهجه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وأضاف معاليه أن التعاون الفعلي بين الجانبين شهد نجاحات مثمرة ضمن مبادرات متميزة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ثناء

من جانبه أثنى لو يي المدير التنفيذي لشركة «شاينا رايلواي» لمقاولات البناء فرع عجمان على العلاقات الثنائية الإماراتية الصينية واعتبرها من أقوى العلاقات التي تجمع الصين ببلد صديق مثل الإمارات.

ولفت إلى أن الشعب الصيني يكن كل الاحترام والتقدير لدولة الإمارات لما حققته من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة من عمر الشعوب، منوها بحرص الصين على العمل مع الإمارات ضمن منظومة ثنائية تهدف إلى تعزيز وتوطيد الشراكة المستقبلية في مختلف المجالات ومنها البنية التحتية.