«طرق دبي» تَطّلع على اختبارات تصنيع مثبتات سكك الحديد لـ «مسار 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، شركة ومصنع بندرول (PANDROL) في المملكة المتحدة لتصنيع مثبتات ووسائد (Rail Fastening) خطوط السكك الحديدية، وذلك للتأكد من كفاءة جودة تصنيع المثبتات والوسائد الخاصة بقضبان السكك الحديدية لمشروع مسار 2020.

وتهدف الزيارة إلى التأكد من مطابقة جميع أجزاء المثبتات والوسائد لمواصفات مشروع مسار 2020 للمواصفات العالمية وحضور الاختبارات الميدانية للتأكد من خلو مثبتات السكك الحديدية من الشروخ الداخلية وعيوب التآكل وقدرتها ومقاومتها لعوامل التآكل الناتج عن الظروف البيئية والمناخية الحارة لمدينة دبي.

مواصفات

ويعمل النظام الذي تم اختباره على تثبيت قضبان السكك الحديدية وامتصاص الاهتزازات والذبذبات الناتجة عن حركة القطارات، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الضوضاء طبقاً للمواصفات العالمية والمحلية المتبعة في إمارة دبي، وأن النظام يتميز بكفاءته العالية في امتصاص الذبذبات الناتجة عن حركة القطارات ومقاومة التآكل الناتج عن الظروف المناخية كالحرارة والرطوبة والأملاح.

كما أن الغرض من تنظيم هذه الزيارات الميدانية إلى عدد من المصانع في مختلف البلدان، هو التأكد من استخدام أعلى المعايير الفنية العالمية المستخدمة في مجال تصنيع البنى التحتية الخاصة بالقطارات.