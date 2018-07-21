«دبي للثقافة» تشارك في فعاليات «الأسبوع الإماراتي الصيني»

المصدر: دبي - وام

نظمت هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة» عدداً من الفعاليات التراثية والشعبية في إطار مشاركتها في فعاليات «الأسبوع الإماراتي الصيني 2018» الذي يهدف إلى تقوية روابط العلاقات وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

فعاليات

وشهد ركن «دبي للثقافة» خلال الفعاليات التي تقام في المبنى الجديد من السوق الصيني - توزيع الهدايا التراثية على الزوار وتقديم عروض شعبية تقليدية مثل الحربية والليوا والعيالة أسهمت جميعها في استقطاب أعداد كبيرة من زوار السوق الصيني.

القهوة

وفي ركن آخر قدمت «دبي للثقافة» شرحاً حول طرق إعداد القهوة العربية، إضافة إلى تقديم الضيافة العربية على الجمهور والمكونة من القهوة والتمر للتأكيد على كرم الضيافة العربية التقليدية التي تمتاز بها دولة الإمارات.