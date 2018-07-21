«الأمن الجنائي» في أبوظبي يكرّم 8 موظفين

المصدر: دبي - البيان

كرّم قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، 8 من منتسبيه، أكملوا 35 عاماً في الخدمة، وأسهموا بجهودهم في تطوير منظومة العمل الشرطي الحديث، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة الإيجابية لدى العاملين.

وقال العميد محمد سهيل الراشدي، مديرالقطاع بالإنابة: إن التكريم جاء تقديراً لما قدموه من عمل مخلص لتحسين مستوى الخدمات، وبما يحفز على مزيد من العطاء للارتقاء بالعمل المؤسسي، مشيداً بكفاءة المكرمين في أداء واجبهم خلال فترة عملهم الطويلة، ومعتبراً إيّاهم مثالاً في التميّز والبذل والعطاء يُحتذى به من قبل زملائهم.

وأكد أن تكريم المتميزين وإسعادهم يرسخ رؤية القيادة الرشيدة لإسعاد العاملين لرفع كفاءة العمل المؤسسي، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، متمنياً لهم مواصلة النجاح في شرطة أبوظبي.