«رخصة الموارد الدولية» تركّز على الاستثمار البشري

المصدر: دبي - البيان

اختتم المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين أول من أمس فعاليات البرنامج التدريبي «الرخصة الدولية لقيادة الموارد البشرية IHDL» بمشاركة نخبة من مهتمي الموارد البشرية من كل المؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تسليط الضوء خلالها على أهمية تطبيق الاستثمار البشري في مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة الاستثمار البشري أكثر من إدارته.

افتتح البرنامج التدريبي الدكتور عدنان أبو عودة رئيس مجلس إدارة المجموعة في المعهد بحضور المستشار أحمد عادل عطا رئيس جمعية المستشارين القانونيين في جمهورية مصر العربية. وأكد أبو عودة أنه لا يوجد كيان قائم لمؤسسة مميزة دون وجود هيكل أساسي للموارد البشرية.

وركزت مدربة البرنامج الدكتورة سلام العيسى مستشارة التميز والتطوير المؤسسي على محاور رئيسية عدة أبرزها استراتيجيات تخطيط وإدارة الموارد البشرية، وتناول المحور الثاني تحفيز الموظفين في تحقيق معايير التميز والوصول إلى أعلى درجات الإنتاج الوظيفي، وتناول المحور الثالث متغيرات العصر وأثرها في عملية الدوران الوظيفي.

وختمت في المحور الرابع دور المرأة القيادية في الموارد البشرية، وفي الختام رصدت نماذج وحالات دراسة مميزة لتشكيل هذه الآلية في دولة الإمارات وباقي الدول المجاورة لها. وأكد حسن كميل نائب المدير العام لشؤون التسويق وريادة الأعمال ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لاكتشاف الموارد المبدعة.