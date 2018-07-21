هزاع بن زايد: «وسام زايد» تكريم يليق بالرئيس الصيني

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة «وسام زايد» والذي قلده إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكريم كبير يليق بضيف عزيز.

وقال سموه في تصريحات له: إن هذا التكريم يذكرنا بالأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أقام جسور الصداقة والحوار مع الصين.. وأضاف: «وفي عام زايد.. تترسخ مسيرة التنمية ويزداد حضور الإمارات في العالم».