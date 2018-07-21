«كهرباء دبي» تعزز قدرات استقطاب أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ورشة عمل لموظفي الموارد البشرية في الهيئة لتدريبهم على أسس ومبادئ «التوظيف الدامج» بالاستعانة بالأدلة الإرشادية التي أصدرتها الوزارة بهدف بناء القدرات الحكومية في مجال استقطاب وتعيين واستبقاء أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات العمل لأصحاب الهمم.

والتعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل، ودليل أصحاب الهمم الباحثين عن عمل، وذلك في إطار جهود الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم بما يخدم الأجندة الوطنية ويحقق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وشارك في ورشة العمل أخصائيو التوظيف في قطاع الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي بحضور أعضاء المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة.

بيئة مؤهلة

وحول دور الهيئة في توظيف أصحاب الهمم، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تركز الهيئة على دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020. وتلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.

كما حرصنا على تضمين حقوق أصحاب الهمم في جميع سياساتنا وإجراءاتنا وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في مجال بناء قدرات العاملين فيها في مجال خدمة أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين».

تمكين

قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «تولي الإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبيرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل، وتمت ترجمة هذا الاهتمام إلى سياسات وإجراءات تضمن رحلة توظيف دامجة لهم تكفل حصولهم على فرص عمل متكافئة مع الآخرين وتدعم استقلالهم المالي وتعزيز مساهمتهم في التنمية المستدامة».