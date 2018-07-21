تكريم الفائزات بـ«أجنحة السعادة» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي عناصرها النسائية في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك تقديراً لجهودهن في الارتقاء ببيئة العمل على مستوى الإدارات الفرعية.

ومساهمتهن في حصول الإدارة العامة على المركز الثاني في مسابقة «أجنحة السعادة» التي تنافست على مراكزها الإدارات العامة ومراكز الشرطة داخلياً.

كرم العناصر النسائية، اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأكد اللواء محمد سعيد المري أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً براحة موظفيها وتوفير بيئة ملائمة للعمل والإنتاج، موضحاً أن الشرطة أطلقت في العام الماضي مسابقة بين العناصر النسائية في كل إدارة عامة تحت مسمى «أجنحة السعادة» لتزيين المكاتب وإضفاء لمسات جمالية تحقق السعادة للموظفين.