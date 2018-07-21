أشبال «شرطة المستقبل» يزورون مركز الاستكشاف في الشارقة

المصدر: عجمان - البيان

نظم معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان زيارة علمية وترفيهية لطلاب الدورة الصيفية «شرطة المستقبل» إلى مركز الاستكشاف في إمارة الشارقة.

وذلك ضمن برنامج الجولات التعريفية والثقافية الذي أعده معهد تدريب الشرطة، بهدف إشغال أوقات فراغهم ببرامج مفيدة وإكسابهم مهارات معرفية. وقال المقدم ناصر عبيد رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة: إن هذه الزيارات العلمية والترفيهية تم إعدادها لتأهيل الطلاب بكل ما هو مفيد ومثمر.

جولة

وكان في استقبالهم رائد علمي أول عبير فضل، ورائد علمي هنيدة خميس، ومريم علي من مركز الاستكشاف اللاتي أخذن الطلاب بجولة في المركز.