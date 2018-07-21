شرطة أبوظبي تنشر التوعية عبر حافلات النقل العام

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي، باستخدام حافلات النقل العام في توعية الجمهور بالقضايا الأمنية والاجتماعية والمرورية.

وقال الرائد أحمد جمعة الكعبي مدير مركز إدارة السمعة المؤسسية، في إدارة الإعلام الأمني: إن التعاون يتضمن الاستخدام الأمثل لشاشات الحافلات في التوعية بقضايا التصدي للجريمة والحد من حوادث المرور، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، والتعريف بخدمات شرطة أبوظبي الذكية من ضمنها خدمة «أمان».

وأوضح أنه سيتم تقديم التوعية لمختلف الجاليات بلغات عدة منها الإنجليزية والأوردو، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والإعلامية، لتعزيز التوعية.