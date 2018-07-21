خليفة يمنح الرئيس الصيني «وسام زايـد» لجهـوده في دعم علاقات الصداقة

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، «وسام زايد من الطبقة الأولى»؛ تقديراً وتثميناً لدوره وجهوده في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.

وقد قلَّد صاحبُ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرئيسَ الصيني «وسام زايد» الذي يُعد أعلى وسامٍ تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عن سعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية عظيمة هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، الذي يحظى باحترام شعوب العالم من خلال تأسيسه دولة حضارية ومد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

شكر

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن منح الرئيس الصيني «وسام زايد» يُعد تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين»، مثمناً دور الرئيس شي جين بينغ في تنمية وترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين في مختلف المجالات، وتمنى للصين وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

تسجيل كلمة

وسجّل الرئيس الصيني كلمة في سجلّ كبار الزوار لقصر الرئاسة، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتمنياته للعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء ولدولة الإمارات وشعبها التقدم والازدهار.

ووقع على عدد من نسخ كتابه «الحكم والإدارة» مترجمةً للغة العربية وقدمها هدية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جهته أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شي جين بينغ الحصان العربي الأصيل «جلاردو جاي»؛ تقديراً وتثميناً لزيارته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: «تعبيراً عن اعتزازنا بالصداقة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وما نكنّه لشخصكم الكريم من تقدير واحترام ومودة نهدي الرئيس الصيني شي جين بينغ أحد أفضل الخيول العربية الأصيلة».

جدير بالذكر أن الخيل «جلاردو جاي»، المولود عام 2013، له عدة بطولات إقليمية وعالمية.. فقد حقق بطولة مونتون، البطولة الذهبية للمهر، وكأس بطولة الأمم المتحدة 2016، وبطولة أوروبا 2016، وبطولة العالم بباريس 2016، وتاج البطولة الثلاثية للمهور 2016.

* محمد بن زايد: منحُ «وسام زايد» يعبر عن تقديرنا لعلاقات الصداقة بين بلدينا

* نثمّن دور الرئيس شي جين بينغ في تنمية وترسيخ العلاقات بين الإمارات والصين

* محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان كتاب «الحكم والإدارة» من الرئيس الصيني

* محمد بن زايد يُهدي شي جين بينغ الحصان العربي الأصيل «جلاردو جاي»

* «وسام زايد» أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول

* الرئيس الصيني: سعيد بزيارة الإمارات ونتمنى مزيداً من التطور والنماء

* أعتز بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية عظيمة

* زايد أسس دولة حضارية ومد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول