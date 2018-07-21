حكومة جيانغسو تؤسّس شركة مالية في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وبن وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيانغسو الصين الدولية» أمس اتفاقية تأسيس حكومة مقاطعة جيانغسو الصينية لأول شركة خدمات مالية حكومية مملوكة للجمهورية الصينية في سوق أبوظبي العالمي.

لتوفير الاستثمارات الاستراتيجية والدعم المالي للشركات والمستثمرين والمشاريع الصينية في إطار دعم مبادرة «الحزام والطريق» ضمن إطار الزيارة التاريخية للرئيس الصيني والوفد الرفيع المرافق له لدولة الإمارات.

وجاءت الاتفاقية في أعقاب توقيع إطار عمل مشترك بين «المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات والصين» بقيادة مقاطعة جيانغسو الصينية وسوق أبوظبي العالمي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين وتفعيل مجالات التعاون التجاري المشترك.

حلول الائتمان

وتحمل الشركة الجديد اسم «مجموعة التعاون الصناعي المالية المحدودة»، وهي أول شركة خدمات مالية صينية من نوعها تحصل على الترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق لمزاولة أنشطة منظمة لتوفير وترتيب حلول الائتمان عبر منصة سوق أبوظبي العالمي.

حيث ستسهم الشركة الجديدة بشكل مهم في تقديم تسهيلات إقراض فعّالة لدعم الاستثمار والاحتياجات المالية للشركات الصينية المتواجدة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد» عبر تقديم حزمة شاملة من الخدمات المالية لدعم مبادرة «الحزام والطريق» وتمكين الشركات الصينية من التوسع في المنطقة، ودعم جهود تدويل العملة الصينية «الرنمينبي» واستخدامها في المشاريع الاستثمارية والمالية.

موقع استراتيجي

وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يوفر الموقع الاستراتيجي لأبوظبي في ممر «الحزام والطريق» حلقة وصل فعّالة للاقتصادات سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، ومناطق جنوب شرق آسيا والصين الكبرى. ونفخر بأن يكون سوق أبوظبي العالمي مساهماً بناءً في دعم مبادرة «الحزام والطريق».

وأن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الصينيين لتحقيق أهدافهم الاستثمارية. وأضاف أن تأسيس الشركة الجديدة سيدعم تواجد المزيد من الشركات الصينية في أبوظبي الباحثة عن فرص تجارية مواتية على طول طريق «الحزام والطريق» بما يشمل المنطقة، مؤكداً على التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز سهولة التعاملات العابرة للحدود ومواصلة خلق فرص عمل واستثمار جديدة بين اقتصاد الدولتين الصديقتين.

جسر حيوي

من جانبه، قال بن وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيانغسو الصين الدولية»: نحن سعداء بتعزيز شراكتنا المستمرة مع سوق أبوظبي العالمي عبر تأسيس هذه الشركة الجديدة التي نتطلع لبدء نشاطها قبل نهاية العام الجاري. وتمثل المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات والصين جسراً حيوياً يربط بين اقتصاد الدولتين، ومبادرة رئيسة لدعم استراتيجية «الحزام والطريق».

ومن المتوقع أن تدير الشركة الجديدة تدفقات استثمارية تقدر قيمتها بحوالي ملياري دولار أميركي تقدم للهيئات والشركات الصينية العاملة في إطار منطقة التعاون المشترك، ونأمل أن يساهم توفر المزيد من الخدمات المالية المتكاملة والشاملة في تشجيع أعداد أكبر من الشركات الصينية لتأسيس تواجدها في الإمارات وتمكينها من النمو والتوسع بنجاح لتحقيق أهدافها المرجوة.

خدمات شاملة

وتعد المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات والصين، مشروع تعاون متميز بقيادة حكومة مقاطعة جيانغسو الصينية تأسس من جانب الحكومتين الإماراتية والصينية لدعم مبادرة «الحزام والطريق»، وهو أول مشروع من نوعه تقيمه الحكومة الصينية.

واتفق كل من سوق أبوظبي العالمي، واللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح لمقاطعة جيانغسو، وشركة «الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة» على العمل المشترك لتوفير الدعم المتكامل والخدمات المالية الشاملة للشركات الصينية العاملة في إطار منطقة التعاون المشترك.

توسيع الخدمات

تستهدف شركة «مجموعة التعاون الصناعي المالية المحدودة» ترسيخ مكانتها في دولة الإمارات للمساهمة بشكل فعال في دعم استراتيجية «الحزام والطريق»، وتوسيع نطاق خدماتها مستقبلاً لتعزيز تواجدها ضمن مناطق تعاون صناعي جديدة.

ويواصل سوق أبوظبي العالمي، ولجنة التطوير والإصلاح لمقاطعة جيانغسو، وشركة «الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة» العمل المشترك لبحث مجالات التعاون الجديدة في المبادرات التي تعزز فرص التعاون الاقتصادي الفعّال بين الجانبين الإماراتي والصيني.