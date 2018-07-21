تعاون بحثي بين «أبوظبي للرقابة الغذائية» وجمعية سعودية

المصدر: الباحة (السعودية) - وام

وقع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتفاقية مع جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العسل الدولي بنسخته الـ11 المقامة حالياً بالباحة.

وتهدف المذكرة - التي حضر توقيعها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ووقعها مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الجهاز .

والدكتور أحمد بن عبدالله الخازم رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة - إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة في مجال البحث العلمي والابتكار وتطوير قطاع نحل العسل وبناء القدرات في مجالات تربية النحل.

كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين لرفع مستوى العمل والنهوض بقطاع تربية نحل العسل، إضافة إلى التعاون في مجال تشخيص الأمراض والمختبرات والتحاليل وتطوير مراعي النحل وتبادل بذور النباتات الرعوية للنحل بما يضمن استدامة قطاع نحل العسل .

وكذلك تعاون الطرفين في توفير ملكات النحل والمشاركة في انتخاب وتحسين السلالات وتحديد الأولويات البحثية وأية دراسات أخرى في مجال تربية النحل ذات أولوية يحددها الطرفان خلال الاجتماعات السنوية.