الإمارات محطة مهمة في تطوير التعاون بين بكين والمنطقة

المصدر: أبوظبي ـ وام

اهتمت وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمرئية والمسموعة بالزيارة التي يقوم بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى دولة الإمارات وأفردت لها مساحات كبيرة من تغطيتها خلال اليومين الماضيين.

ووصفت هذه الزيارة - التي تعد الأولى من نوعها منذ 29 عاماً - بأنها ستشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والصين بشكل خاص والعلاقات الخليجية الصينية بشكل عام.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزاً تجارياً إقليمياً للتجارة والمالية واللوجيستيات والسياحة بموقعها وسياساتها المتميزة.

وأكدت - في تقرير بثته أمس - أن دولة الإمارات تتمتع بتعاون مالي مثمر مع الصين على مدى السنوات الماضية حيث كانت أولى دول الخليج في إقامة شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، متوقعة أن يساعد التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي بين البلدين في فتح قنوات جديدة من التعاون بين دول الخليج العربي والصين.

صندوق استثماري

وكانت الإمارات والصين قد أطلقتا في ديسمبر 2015 صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف التركيز على مجالات الطاقة التقليدية وتطوير البنية الأساسية والصناعات التحويلية المتطورة.

ويمثل الصندوق مع مرحلة استثمارية أولى تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار قفزة كبيرة للأمام في إطار تعاون اقتصادي أوثق بين البلدين وساعد الصندوق أيضاً في تعزيز التعاون الصيني - العربي وتيسير التعاون العالمي في مجال التصنيع. ونقلت «شينخوا» عن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة قوله:

«إن الصندوق عزز من أهمية العلاقات الصينية - الإماراتية»، مضيفاً أن الإمارات بوصفها عضوا مؤسسا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية وتعمل مع الصين لتعزيز التجارة بين البلدين على طول طرق المبادرة ولدعم النمو الاقتصادي المحلي.

وكان البنك الزراعي الصيني أطلق خدمات مقاصة بالرنمينبي في الإمارات، فيما أصبح بنك الصين للتجارة والصناعة الأكبر في إصدار السندات في ناسداك دبي.. كما أصبحت بورصة دبي للذهب والسلع أول منصة سوق أجنبية تستخدم الآلية الجديدة لتحديد سعر الذهب باليوان وتسمى «سعر شانغهاي المرجعي للذهب» من أجل دعم المنتجات المشتقة.

ثاني أكبر شريك

وأكدت «شينخوا» أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر وجهة تصديرية للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الوقت الذي باتت فيه الصين أكبر شريكة تجارية للإمارات على مدى عدة سنوات متعاقبة.

ونقلت صحيفة «الشعب اليومية» عن هوا يي شنغ خبير في الشؤون الدولية قوله: «إن الأولويات في هذه الزيارة تبرز اهتمام الجانب الصيني بتطوير العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات وأهمية بالغة للعلاقات الثنائية».

من جانبها أشارت محطة إذاعة الصين الدولية إلى مكانة الإمارات كمحطة مهمة في تطوير التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الثنائي لدفع التعاون بشكل شامل بين الصين والمنطقة في إطار مبادرة «الحزام والطريق». بدورها رأت صحيفة «تشاينا ديلي» في مقالة نشرتها على صدر صفحتها الأولى أن زيارة الرئيس شي جين بينغ للإمارات تعتبر معلماً مهماً في تاريخ العلاقات الثنائية، متوقعة أن يتم التوقيع خلال الزيارة على سلسلة من الاتفاقيات المهمة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة الإنتاجية والمالية ضمن إطار مبادرة «الحزام والطريق».