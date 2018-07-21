الأحبابي: زيارة الرئيس الصيني بداية مرحلة جديدة بمسيرة العلاقات الثنائية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات تشكل بداية لمرحلة جديدة على طريق تعزيز أواصر العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال في تصريحات له بهذه المناسبة: «إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من صاحب السمو رئيس الدولة تعد تعبيراً عن مدى عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين ورغبتهما القوية في تمتينها على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ».

وأكد أن هذه الزيارة التاريخية تندرج في سياق الزيارات التي دأب قادة البلدين على تبادلها وكان آخرها عام 2015 حين قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة جمهورية الصين الشعبية.