ندوة في أبوظبي تناقش كتاب «حول الحكم والإدارة» للرئيس الصيني

المصدر: ■ أبوظبي - وام

شهد المركز الثقافي - منارة السعديات بأبوظبي افتتاح ندوة مناقشة كتاب «حول الحكم والإدارة» للرئيس الصيني شي جين بينغ، وحفل افتتاح معرض الكتب الصينية بإشراف كل من المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمكتب الصيني للغات الأجنبية، والسفارة الصينية لدى الدولة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية أن المشاركين في الندوة رأوا بأن كتاب «حول الحكم والإدارة»، قد أجاب عن سؤال من أين أتت الصين، وإلى أين تتجه. واعتبروا بأن معرفة الطريق الذي قطعته الصين سابقاً، هو ما يسمح للمهتم بمعرفة التنمية الحالية، ووجهة الصين المستقبلية.

تبادل ثقافي

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن التعاون الإماراتي الصيني قد تجاوز حدود الاقتصاد والتجارة، ليشمل التبادل الثقافي والحضاري، في طريق السعي إلى تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين.

مضيفة أن الإمارات والصين تدخلان منعرجاً تاريخياً، لتحقيق نهضة الأمتين، وأن تبادل الجانبين وجهات النظر حول مبادئ الحكم وطرق التنمية، لن يتيح الفرصة للشعب الإماراتي الاطلاع على الصين المعاصرة .

وأشارت معاليها الى أن إصدار النسخة العربية من كتاب «شي جين بينغ حول الحكم والإدارة» سيثري خيارات القراء العرب. وأن الآراء الواردة فيه حول الازدهار والتنمية، تمثل إلهاماً للقراء الإماراتيين وسائر قراء منطقة الشرق الأوسط.

فهم الصين

من جانبه قال سعيد حمدان الطنيجي، مدير قسم النشر بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، «إن الصين تمثل معجزة بالنسبة لنا».

«في الماضي، لم نكن نعرف الكثير عن الصين. لكن باتت المزيد من العناصر الصينية تدخل حياتنا، بسبب السلع الصينية التي نستعملها في حياتنا اليومية. لكن، كيف تطورت الصين؟ كيف يدير القادة الصينيون هذا البلد العظيم؟ ما هي مبادئ الرئيس شي جين بينغ في حكم الدولة؟ كيف ينظر إلى القضايا الدولية الساخنة؟» .

مبادرة الحزام والطريق

أما السفير الإماراتي السابق لدى الصين، عمر أحمد البيطار فنوه بمبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وبنك الاستثمار الآسيوي، والأهمية التي توليها الصين لحماية البيئة الإيكولوجية ومجتمع المصير البشري المشترك.

وأشاد بالتأثير الإيجابي للمبادرات والأفكار الصينية في العالم، أما الباحث الإماراتي، في الشؤون الصينية، خليفة طنيجي، فرأى أن مبادرة الحزام والطريق، التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتماشى مع احتياجات التنمية لعدة دول .

تعزيز الانفتاح

من جهة أخرى، ترى رئيسة نادي قراء مجلة «الصين اليوم» بدولة الإمارات، همت لاشين، أن كتاب «شي جين بينغ حول الحكم والإدارة»، يمثل مرجعا موثوقا حول إدارة الدولة في الصين.