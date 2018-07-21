سفير الدولة في بيروت يلتقي مسؤولين لبنانيين

المصدر: بيروت - وام

التقى حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية بمقر سفارة الإمارات في اليرزة أمس مالك الشعار مفتي الشمال ومحمد كبارة وزير العمل ومعين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان ووليد البخاري القائم بالأعمال في السفارة السعودية في لبنان.وأشاد المفتي مالك الشعار بالدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين اللبنانية والعربية من خلال تقريب المسلمين وجمع صفهم والدفاع عن أوطانهم، مستذكراً في هذا الإطار مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.