تعاون بين منطادي «الإمارات» و«الباندا الصيني» لتبادل الرحلات

المصدر: الشارقة - وام

وقع «منطاد الإمارات» مع «منطاد الباندا الصيني» عدداً من الاتفاقيات الفنية للتعاون في مجال الدعم الفني واللوجستي لتحليق منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عدد من المدن الصينية، ومنها العاصمة بكين إلى جانب توفير الاستعدادات اللازمة لتحليق منطاد الباندا الصيني في إمارات الدولة لتكون دولة الإمارات أولى الدول في المنطقة التي تستضيف مشاركات «الباندا الصيني».

وقع الاتفاقيات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات ولوي تون رئيس الفريق الصيني وذلك بمقر منطاد الإمارات بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

جاء توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات والتي تعتبر أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ضمن وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تطمح للتعاون مع الجانب الإماراتي في مختلف المجالات.