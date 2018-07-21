حمدان بن محمد يتكفل بعلاج خليفة بن دعفوس

المصدر: دبي- راضية آيت خداش ووائل نعيم

تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بعلاج الشاب الإماراتي خليفة محمد راشد دعفوس المهيري، بعد فترة قصيرة من نشر الأخير فيديو على حسابه في «انستغرام» يوضح أن علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأميركية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن صعب، ويتطلب 3 ملايين درهم أو أكثر، ليتفاجأ باستجابة سريعة من سموه.

وخاطبه سموه معلقاً على الفيديو «أنت شجاع ونحن معك».

ووصف الشاب الإماراتي خليفة تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بعلاجه بـ«بلسم الشفاء».

وزفت «البيان» بشرى هذا الخبر السار للشاب خليفة عبر اتصال هاتفي صباح أمس بحسب التوقيت المحلي لولاية هيوستن، حيث تفاجأ خليفة بالخبر، وعبر عن فرحته الكبيرة وشكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، والاستجابة السريعة من سموه التي وصفها ببلسم الشفاء.

20 جلسة

وتحدث المهندس خليفة دعفوس المهيري وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، لـ«البيان» عن مرضه «الساركوما» ورحلة علاجه.

فقال إنه تم اكتشاف المرض، وبعد فترة سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج في 2014، وخضع للعلاج الكيماوي وأجرى 20 جلسة كيماوي كانت تخفض من انتشار المرض، لكنها لم تعالجه بشكل كامل، وعند توقفه عن العلاج الكيماوي يشتد مرضه، وانتشر المرض برجله اليسرى وتم بترها من أعلى الركبة خوفاً من انتشار المرض إلى بقية أجزاء الجسم.

وتابع خليفة القول: يوجد علاج تجريبي جديد في الولايات المتحدة لهذا المرض وسوف يخضع له لكنه مكلف ويتأمل الشفاء من المرض بقوة إرادته وصبره وإيمانه، ولا يزال خليفة يحارب من أجل حياته بالابتسامة والصبر الجميل ويقول لمتابعيه في أحد الفيديوهات على الانستغرام، إن سر الشفاء هو الابتسامة، وأنه سيقهر هذا المرض الخبيث مهما طالت مدة العلاج الكيماوي وعدد العمليات الجراحية.

صبر وأمل

وعلى الرغم من تعب خليفة خلال الاتصال الهاتفي لكنه دائماً كان يردد «الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله سأعود للوطن بخير، وسأتغلب على المرض»، الذي عانى منه في فترة العلاج ومر بمراحل عصيبة، لكن الصبر والأمل كانا العنوان الأبرز في حياته، وسر مواجهته لأصعب الظروف التي مر بها.

وقال «إن وجود زوجته وابنه الوحيد دعفوس ووالده ووالدته وشقيقيه بجانبه كان البلسم الذي يداوي جراحه».

وكان خليفة المهيري قد ألهم آلاف المتابعين، على حساباته في مواقع التواصل وعشرات الأطباء الذين عاشوا معه مرحلة عصيبة في حياته، الصبر على الألم، بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعلاج كيماوي مطول ومرهق في أميركا،ولكنه تمكن من التغلب عليه بابتسامته وروحه الخفيفة.

ابتسامة

وكان الأطباء قد أكدوا لخليفة أنه لم يتبق من حياته سوى 3 سنوات، ولكنه عاش لسنوات أطول تلقى خلالها علاجاً كيماوياً والعديد من العمليات الجراحية آخرها عملية في الرئة.

ولا يزال خليفة يحارب من أجل حياته بالابتسامة والصبر الجميل، ويقول لمتابعيه في أحد الفيديوهات على الانستغرام، إن سر الشفاء هو الابتسامة، وإنه سيقهر هذا المرض الخبيث مهما طالت مدة العلاج الكيماوي وعدد العمليات الجراحية.