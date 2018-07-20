رئيس الدولة يمنح الرئيس الصيني وسام "زايد "

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة " وسام زايد من الطبقة الأولى " تقديرا و تثمينا لدوره وجهوده في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فخامة الرئيس الصيني " وسام زايد " الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة .. عن سعادته و اعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية عظيمة هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي يحظى باحترام شعوب العالم من خلال تأسيسه دولة حضارية ومد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد ال نهيان .. إن منح الرئيس الصيني " وسام زايد " يعد تعبيرا عن شكرنا وتقديرنا لعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة و التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين .. مثمنا دور الرئيس شي جين بينغ في تنمية وترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين في مختلف المجالات .. وتمنة للصين وشعبها دوام التقدم والازدها والأمن والاستقرار.

وسجل الرئيس الصيني كلمة في سجل كبار الزوار لقصر الرئاسة أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الامارات وتمنياته للعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والنماء ولدولة الامارات وشعبها التقدم والازدهار .

ووقع على عدد من نسخ كتابه " الحكم و الإدارة " مترجمة للغة العربية و قدمها هدية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جهته أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، شي جين بينغ الحصان العربي الأصيل " جلاردو جاي" تقديرا وتثمينا لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة.

و قال سموه : " تعبيرا عن اعتزازنا بالصداقة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وما نكنه لشخصكم الكريم من تقدير واحترام ومودة ... نهدي الرئيس الصيني شي جين بينغ أحد أفضل الخيول العربية الأصيلة".

جدير بالذكر أن الخيل " جلاردو جاي" المولود عام 2013 له عدة بطولات إقليمية وعالمية.. فقد حقق بطولة مونتون البطولة الذهبية للمهر وكأس بطولة الأمم المتحدة 2016 وبطولة أوروبا 2016 وبطولة العالم بباريس 2016 وتاج البطولة الثلاثية للمهور 2016.