خليفة بن دعفوس: استجابة حمدان بن محمد بلسم الشفاء

المصدر: دبي- راضية آيت خداش ووائل نعيم

وصف الشاب الإماراتي خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعلاجه بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في "انستغرام" لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأميركية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن، بـ «بلسم الشفاء».

وزفت "البيان" بشرى هذا الخبر السار للشاب خليفة عبر اتصال هاتفي صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي لولاية هيوستن، حيث تفاجأ خليفة بالخبر وعبر عن فرحته الكبيرة وشكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم والاستجابة السريعة من سموه التي وصفها ببلسم الشفاء.

وكان المهندس خليفة بن دعفوس المهيري وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، قال في الفيديو على حسابه «إن العلاج الكيماوي لم يفلح والعلاج التجريبي يتطلب 3 ملايين درهم أو أكثر».

وتحدث خليفة لـــ"البيان " عن مرضه " الساركوما" ورحلة علاجه فقال إنه تم اكتشاف المرض وبعد فترة سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج في 2014، وخضع للعلاج الكيماوي وأجرى 20 جلسة كيماوي كانت تخفض من انتشار المرض لكنها لم تعالجه بشكل كامل وعند توقفه عن العلاج الكيماوي يشتد مرضه، وانتشر المرض برجله اليسرى وتم بترها من أعلى الركبة خوفاً من انتشار المرض إلى بقية أجزاء الجسم.

وتابع خليفة القول: يوجد علاج تجريبي جديد في الولايات المتحدة لهذا المرض وسوف يخضع له لكنه مكلف ويتأمل الشفاء من المرض بقوة إرادته وصبره وايمانه، ولايزال خليفة يحارب من أجل حياته بالابتسامة والصبر الجميل ويقول لمتابعيه في أحد الفيديوهات على الانستغرام إن سر الشفاء هو الابتسامة وأنه سيقهر هذا المرض الخبيث مهما طالت مدة العلاج الكيميائي وعدد العمليات الجراحية.

وعلى الرغم من تعب خليفة خلال الاتصال الهاتفي لكنه دائما كان يردد «الحمدالله على كل شيء وإن شاء الله سأعود للوطن بخير، وسأتغلب على المرض»، الذي عانى منذ في فترة العلاج ومر بمراحل عصيبة لكن الصبر والامل كانا العنوان الأبرز في حياته وسر مواجهته لأصعب الظروف التي مر بها.

وألهم خليفة المهيري آلاف المتابعين، على حساباته في مواقع التواصل وعشرات الأطباء الذين عاشوا معه مرحلة عصيبة في حياته، الصبر والأمل، بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعلاج كيميائي مطول ومرهق في أميركا، ويقول إن وجود زوجته وابنه الوحيد دعفوس ووالده ووالدته وشقيقيه بجانبه كانوا البلسم الذي يداوي جراحه.