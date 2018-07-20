غداً.. أجواء حارة نهارا ورطبة ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا " السبت " حارا ومغبرا نهارا وغائما جزئيا احيانا شرقا .. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر خاصة غربا.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية 12 - 25 كم/ساعة وتصل إلى 35 كم / ساعة أحيانا وتتحول إلى شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 18 كم/ساعة في المساء والليل .

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:22 والثاني عند الساعة 08:38 والجزر الأول عند الساعة 12:59 والثاني عند الساعة 03:17 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 23:44 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 65 15

دبي 42 33 60 10

الشارقة 43 29 60 10

عجمان 41 32 65 15

أم القيوين 42 29 65 15

رأس الخيمة 40 30 65 20

الفجيرة 38 32 60 20

العين 44 32 45 10

ليوا 47 30 65 10

الرويس 42 32 85 25

السلع 42 32 80 25

دلما 41 32 85 35

طنب الكبرى 38 33 80 40

طنب الصغرى 38 33 80 40

أبوموسى 38 32 80 40