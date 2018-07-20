الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

كما شهد مراسم تبادل الاتفاقيات والمذكرات.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما شهد مراسم توقيع الاتفاقيات والمذكرات عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات: - مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن بناء مباني السفارات والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن الجانب الصيني معالي وانغ بي مستشار الدولة ووزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة واللجنة الوطنية للطاقة بالصين وقعها من جانب الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومن الجانب الصيني معالي خه ليفنغ - نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

- مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات وقعها من جانب الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الصيني معالي تشونغ شان وزير التجارة.

- مذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية الأولى في مجال الزراعة والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومن الجانب الصيني سعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

- مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الأولى للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين وقعهما من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب الصيني معالي خه ليفنغ وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

- اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ومن الجانب الصيني سعادة وانغ يلين رئيس شركة الصين الوطنية للبترول.

- اتفاقية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.. وقعها من جانب الإمارات معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي وانغ يي مستشار الدولة ووزير الخارجية.

- اتفاقا إطاريا للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق.. وقعها من جانب الإمارات سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ومن الجانب الصيني سعادة بن وانغ الرئيس التنفيذي لشركة جيانغسو المحدودة للتعاون والاستثمار فيما وراء البحار.

- اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم وقعها من جانب الإمارات سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومن الجانب الصيني سعادة وانغ يانق جو رئيس صندوق طريق الحرير.